30 апреля 2021, 03:16
Власти Болгарии откроют границы для российских туристов с 1 мая
Правительство Болгарии официально объявило об открытии границ для российских туристов. Посетить страну россияне могут с 1 мая, однако авиасообщение между странами пока не восстановлено
Фото: forumfisher.ru
Правительство Болгарии официально объявило об открытии границ для российских туристов. Посетить страну россияне могут с 1 мая, однако авиасообщение между странами пока не восстановлено.
В МИД Болгарии сообщили, что при въезде в страну россияне должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или тест на наличие антител. Также можно предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19.
Когда возобновят свои работу визовые центры Болгарии в России, не сообщается. Однако власти страны заявили, что визы россиянам будут выдавать по упрощенной процедуре.