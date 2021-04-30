Скончался обвиняемый в госизмене ученый-физик Виктор Кудрявцев
Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, скончался. Об этом сообщил адвокат «Команды 29» Иван Павлов, который представлял интересы ученого-физика
Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, скончался. Об этом сообщил адвокат «Команды 29» Иван Павлов, который представлял интересы ученого-физика.
«Год и два месяца в «Лефортово», по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье. Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова», - написал адвокат в своем Facebook.
Виктора Кудрявцева по обвинению в государственной измене задержали в июле 2018 года. По версии ФСБ, ученый якобы передал институту в Бельгии секретные сведения о гиперзвуковых технологиях. Защита утверждает, что у физика не было доступа к государственной тайне, а с бельгийским институтом ЦНИИмаш сотрудничал с согласования правительства.
Адвокаты Кудрявцева долгое время не могли добиться от суда смягчения меры пресечения пожилому ученому, у которого имелись хронические заболевания. Только в сентябре 2019 года после вмешательства Европейского суда по правам человека физика отпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.