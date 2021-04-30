Следователи проверят на экстремизм школьную работу сына соратника Навального
В Екатеринбурге следователи решили проверить на экстремизм школьную работу по обществознанию сына бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Алексея Гресько. Его сын учится в 9-м классе
В Екатеринбурге следователи решили проверить на экстремизм школьную работу по обществознанию сына бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Алексея Гресько. Его сын учится в 9-м классе.
Сам Алексей Гресько сейчас находится под административным арестом, который ему был назначен за повторное нарушение порядка проведения митингов.
Как сообщает Znak.com со ссылкой на экс-главу штаба Навального в Екатеринбурге, 21 апреля силовики пришли к нему с обыском, в ходе которого изъяли компьютер сына и компьютер жены. Кроме того, следователи собираются проверить работу подростка по обществознанию на признаки экстремизма.
Алексей Гресько сообщил, что без компьютера его жена не может работать, а сын – выполнять домашние задания. Активист намерен жаловаться детскому омбудсмену на нарушение прав его ребенка.