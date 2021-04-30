30 апреля 2021, 01:39
НИИ имени Склифосовского зарегистрирует бренд «Склиф» для производства товаров «для сексуальной активности»
Товарные знаки регистрируются в нескольких категориях, например, для проведения научных исследований, оказания образовательных услуг, производства протезов, щипцов для кастрирования, «приборов и товаров для сексуальной активности»
Фото: paypress.ru
Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского подал в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака «Склиф» и Sklif на латинице.
Товарные знаки регистрируются в нескольких категориях, например, для проведения научных исследований, оказания образовательных услуг, производства протезов, щипцов для кастрирования, «приборов и товаров для сексуальной активности» и даже производства соков и газировки, сообщают «Открытые медиа».
В НИИ скорой помощи и департамента здравоохранения правительства Москвы не прокомментировали регистрацию собственного товарного знака.
Отметим, что «Склифом» московский НИИ скорой помощи окрестили граждане еще много лет назад.