Власти Москвы во время майских праздников будут проводить антиковидные рейды
Власти Москвы предупредили о проведении антиковидных рейдов в местах массового скопления людей во время длительных майских выходных. Проверки соблюдения санитарных требований будут проводиться в торговых центрах, ресторанах, кафе и кинотеатрах
Фото: bfm.ru
Власти Москвы предупредили о проведении антиковидных рейдов в местах массового скопления людей во время длительных майских выходных. Проверки соблюдения санитарных требований будут проводиться в торговых центрах, ресторанах, кафе и кинотеатрах.
Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что угроза распространения коронавирусной инфекции пока еще остается высокой, поэтому требование носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию остается в силе.
С целью проверки соблюдения антикоронавирусных требований в торговых центрах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и других местах отдыха будут проводить рейды. При этом указанные учреждения будут работать в обычном для себя режиме.