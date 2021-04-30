Европарламент принял резолюцию о мерах сдерживания «российской агрессии» на Украине
Документ носит название «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику». За его принятие проголосовали 548 евродепутатов из 686
Депутаты Европарламента утвердили резолюцию, которая регламентирует меры давления на Россию в случае ее конфликта с Украиной. Документ носит название «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику».
За принятие резолюции проголосовали 548 евродепутатов из 686. 25 человек высказались против, а остальные воздержались, сообщает «Интерфакс».
Резолюция предполагает, что в случае начала военных действий на Украине Евросоюз в качестве мер давления на Россию прекратит импорт нефти и газа, отключит РФ от платежной системы SWIFT, а также заморозит европейские активы российских чиновников и олигархов и запретит им въезд в страны ЕС.
Кроме того, в резолюции есть пункт о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к военным преступлениям на Украине.