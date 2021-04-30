Ходорковский обратился за информацией для включения в санкционные списки Мишустина и Чайки
В своем Telegram-канале Михаил Ходорковский написал, что Алексей Навальный перед своим возвращением в Россию и арестом озвучил имена 35 человек, в отношении которых власти США и европейских стран должны ввести персональные санкции
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский обратился за помощью в сборе данных о причастности главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина, бывшего генпрокурора Юрия Чайки, главы «Газпрома» Алексея Миллера и премьер-министра Михаила Мишустина к коррупции и другим преступлениям. Бизнесмен отметил, что это необходимо для включения указанных лиц в санкционные списки в рамках «Акта Магнитского».
В своем Telegram-канале Михаил Ходорковский написал, что Алексей Навальный перед своим возвращением в Россию и арестом озвучил имена 35 человек, в отношении которых власти США и европейских стран должны ввести персональные санкции.
«Алексей находится в колонии незаконно и несправедливо. Из солидарности с ним, мы решили посодействовать сбору информации о первых четырех людях в этом списке», - отметил экс-глава ЮКОСа.
Ходорковский отметил, что для включения Сечина, Миллера, Чайки и Мишустина в санкционные списки необходимы множественные доказательства их причастности к коррупции или другим преступлениям. Тех, кто обладает такой информацией, бизнесмен просит присылать сведения и документы на почту расследовательского Центра «Досье»: dossier.center@protonmail.com.
Напомним, что в санкционный список соратников Алексея Навального вошли среди прочих директор «Первого канала» Константин Эрнст, глава RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, миллиардеры Олег Дерипаска, Роман Абрамович и Алишер Усманов, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ЦИК Элла Памфилова.