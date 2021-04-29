Экс-главу архангельского штаба Навального приговорили к 2,5 годам за репост клипа Rammstein
Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Андрея Боровикова по делу о распространении порнографии
Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Андрея Боровикова по делу о распространении порнографии. Дело против активиста возбудили из-за репоста клипа немецкой группы Rammstein «Pussy».
Адвокат Андрея Боровикова Алексей Кычин заявил «МБХ медиа», что будет обжаловать приговор. Защитник отметил, что некоторые доказательства по делу были получены с нарушением закона.
«Я обращал на это внимание суда, но суд, тем не менее, основывал приговор и на таких доказательствах», - заявил Кычин.
Ранее сам Боровиков рассказывал, что сторона обвинения привела в суд подставных свидетелей, которые рассказали, что они якобы увидели на странице активиста в соцсети клип Rammstein, а через несколько дней с ними «совершенно случайно» связался следователь и стал расспрашивать об этом клипе. Кроме того, один из свидетелей признался, что уже не в первый оказывает услуги свидетеля следователям.