Жителям Подмосковья на майских каникулах запретят ходить в лес и жарить шашлыки
Власти Московской области на период длительных майских праздников запретят гражданам ходить в лес, устраивать там пикники и разводить там огонь. С 1 мая в регионе вводится особый противопожарный режим
Власти Московской области на период длительных майских праздников запретят гражданам ходить в лес, устраивать там пикники и разводить там огонь. С 1 мая в регионе вводится особый противопожарный режим.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили агентству ТАСС, что посещать лесные зоны запрещается гражданам, работа которых с ними не связана. За нарушение режима грозит штраф до 4 тысячи рублей.
При этом огонь нельзя будет разводить даже на дачных участках. Жарить шашлыки разрешается только в стационарном мангале, который должен стоять к дому и другим постройкам не ближе чем в пяти метрах. Рядом с мангалом должны находиться первичные средства тушения огня.
Напомним, что в соответствии с указом президента Владимира Путина россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.