Абоненты «Билайна» массово жалуются на проблемы со связью и интернетом
По данным сервиса Downdetector, абоненты «Билайна» стали сообщать о проблемах со связью около 13 часов по московскому времени. Всего было зафиксировано около четырех тысяч таких сообщений
Абоненты сотового оператора «Билайн» («Вымпелком») массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета и телефонной связи.
По данным сервиса Downdetector, абоненты «Билайна» стали сообщать о проблемах со связью около 13 часов по московскому времени. Всего было зафиксировано около четырех тысяч таких сообщений. Половина абонентов пожаловалась на проблемы с мобильной связью, а вторая половина – на неработающий интернет.
Чаще всего на сбои жаловались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Архангельска, Мурманска и Великого Новгорода.
В пресс-службе «Вымпелкома» сообщили РБК о технических неполадках, из-за которых возникли проблемы со связью и интернетом. Компания принесла своим клиентам извинения и пообещала в скором времени устранить неполадки.