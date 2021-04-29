На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. Есть пострадавшие
На границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошла драка, которая переросла в вооруженный конфликт с участием военнослужащих. Как минимум 8 человек доставлены с огнестрельными ранениями в больницу приграничного города Исфара
На границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошла драка, которая переросла в вооруженный конфликт с участием военнослужащих. Как минимум 8 человек доставлены с огнестрельными ранениями в больницу приграничного города Исфара.
Стрельба началась на территории водораспределительного пункта «Головной», которая считается спорной. Эту землю считают «своей» и киргизы и таджики. Поводом для конфликта стало решение таджикских военных установить камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта, сообщает РБК.
Местные жители попросили убрать камеру, однако аким Исфаринского района Таджикистана Баховидин Баходирзода отказался выполнить их просьбу. В итоге завязалась драка, люди стали бросать друг в друга камнями, а затем к конфликту присоединились военнослужащие.
Mash сообщает, что сейчас к границе стягиваются войска. В районе конфликта замечены БМП, БТР и истребители. При этом власти обеих стран пытаются урегулировать конфликт мирным путем. Уже создана рабочая группа, которую со стороны Киргизии возглавил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.
Одновременно с этим в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации.