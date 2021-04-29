Адвокаты ФБК подали в суд на прокуратуру Москвы и потребовали рассекретить материалы дела «об экстремизме»
Защита Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) подала встречный иск к прокуратуре Москвы из-за засекречивания документов по делу о признании фонда и региональных штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Защита Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) подала встречный иск к прокуратуре Москвы из-за засекречивания документов по делу о признании фонда и региональных штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
Адвокат «Команды 29» Иван Павлов заявил, что для сокрытия материалов по делу от глаз общественности и признания их «государственной тайной» нет никаких правовых оснований. Защитник также отметил, что некоторые документы из «секретной» части дела являются анонимными.
«Команда 29» потребовала от прокуратуры предоставить защите копии секретных материалов, чтобы их можно было использовать в суде. «Два с половиной тома, больше чем 500 листов — хранить это в памяти достаточно затруднительно», — отметил Иван Павлов.
Ранее адвокат уже сообщал, что «секретные» материалы по делу о признании ФБК и штабов Алексея Навального представляют собой хронику многолетнего преследования политика и его соратников. Иван Павлов также подал ходатайство об участии в судебном разбирательстве по иску московской прокуратуры Алексея Навального, поскольку его фамилия упоминается практически на каждой странице материалов дела.
Напомним, что инициатива признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями принадлежит прокурору Москвы Денису Попову, который сам стал героем антикоррупционного расследования. Соратники Алексея Навального нашли у прокурорской жены-домохозяйки фирму, на которую записана недвижимость в Испании и Черногории.