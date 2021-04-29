Лидер банды киллеров Аслан Гагиев дал показания на депутата Госдумы и сенатора
Аслан Гагиев по прозвищу Джако, который является лидером «главной группировки киллеров в современной России», дал показания против российских политиков. Он утверждает, что политики заказали ему убийство вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева
Аслан Гагиев по прозвищу Джако, который является лидером «главной группировки киллеров в современной России», дал показания против российских политиков. Он утверждает, что политики заказали ему убийство вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева (убит 31 декабря 2008 года).
Банду Джако следователи считают причастной к убийству по меньшей мере 60 человек и совершению более 170 преступлений. Среди жертв банды были мэр Владикавказа, вице-премьер правительства Северной Осетии, начальник УБОП Северной Осетии, замначальника местного уголовного розыска, председатели правления банков и многие другие.
Аслан Гагиев был арестован еще в 2018 году, но только сейчас решил дать исчерпывающие показания.
Издание Baza со ссылкой на источник в следственных органах сообщает, что Джако дал показания против депутата Госдумы Зураба Макиева («Единая Россия») и бывшего члена Совета Федерации Александра Тотоонова («Единая Россия»), который представлял Северную Осетию. Главарь банды утверждает, что именно они заказали ему убийство Казбека Пагиева. Еще одним заказчиком преступления он назвал экс-председателя правительства республики Северная Осетия Сергея Такоева.
Один из лидеров банды и приемный сын Гагиева Артур Джиоев подтвердил эти показания.
Казбека Пагиева заказали с целью мести. Якобы ранее он пытался организовать убийство Сергея Такоева, но безуспешно.
На допросе Джако заявил, что принял заказ и передал его другому лидеру своей банды — однофамильцу и сотруднику южноосетинской контрразведки Олегу Гагиеву по кличке Ботэ. Утром 31 декабря 2008 года Пагиева расстреляли в его автомобиле.
Baza также сообщает, что следователи вызвали на очную ставку Макиева, Тотоонова и Такоева, причем Макиев проходил две очные ставки – с Артуром Джиоевым и Асланом Гагиевым. Все трое, естественно, показания криминального авторитета отрицают.
Аслан Гагиев основал свою банду в 2004 году. По данным следствия, ее участниками были 55 человек, включая действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов.
На счету банды помимо убийства Казбека Пагиева похищение и убийство председателя правления банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, убийства банкира Александра Слесарева главы правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского.
В списке жертв банды также начальник Управления по борьбе с организованной преступностью в Северной Осетии Марк Мецаев, мэр Владикавказа Виталий Караев и еще несколько бизнесменов, правоохранителей, чиновников.