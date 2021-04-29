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Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
29 апреля 2021, 14:58

Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана

Бабушкинский райсуд Москвы отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Суд оставил в силе решение о штрафе в размере 850 тысяч рублей

Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана

Бабушкинский райсуд Москвы отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Суд оставил в силе решение о штрафе в размере 850 тысяч рублей.

При этом судья отклонила ходатайства о приобщении к делу почерковедческой экспертизы. Защита политика указала, что подписи ветерана в материалах дела – поддельные. Экспертиза показала, что подпись от имени потерпевшего Артеменко, поставленная на заявлении и в копии протокола ознакомления с результатами экспертизы, и подписи в других документах выполнены разными лицами.

Адвокаты Алексея Навального после суда заявили, что будут и дальше обжаловать решения по делу о клевете, и намерены дойти до Европейского суда по правам человека.

В своем последнем слове Алексей Навальный «прошелся» по президенту Владимиру Путину и заявил суду, что «ваш король голый». «Я сижу в колонии в областном центре во Владимире, в 200 км от Москвы, здесь ни одной ровной дороги, здесь зарплаты 30 тыс. рублей. И это 21-й век, ваш голый король хочет править до конца, он вцепился во власть и хочет править бесконечно, если он и будет править дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие», - заявил политик.

Алексей Навальный также обвинил президента в том, что он «пытается присвоить себе победу в Великой Отечественной войне и торгует ей направо и налево». «Это процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги. Но по сути вся ваша власть - это власть тех самых оккупантов и предателей», - добавил оппозиционер.

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