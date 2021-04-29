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Общество
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29 апреля 2021, 13:59

Комиссия под руководством Светланы Радионовой отклонила общественную инициативу о запрете мусоросжигания

Комиссия чиновников и экспертов при правительстве под руководством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой отклонила официальную общественную инициативу о запрете мусоросжигания и мусоросжигательных заводов

Комиссия под руководством Светланы Радионовой отклонила общественную инициативу о запрете мусоросжигания
Фото: n20x.ru

Комиссия чиновников и экспертов при правительстве под руководством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой отклонила официальную общественную инициативу о запрете мусоросжигания и мусоросжигательных заводов. Соответствующую петицию подписали более 100 тысяч россиян, зарегистрированных на портале «Госуслуги».

Об отказе чиновников, ответственных за экологию, рассматривать общественную инициативу сообщили экологическое движение «ЭКА» и депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Петиция о запрете мусоросжигания связана с том числе и с планами компании «РТ-Инвест» (дочернее предприятие «Ростеха») построить в России 30 мусоросжигательных заводов, против чего выступают экологи и граждане, которым придется соседствовать с опасными предприятиями.

Авторы законодательной инициативы считают решение комиссии Светланы Радионовой неправомерным и дискредитирующим власть. Активисты отметили, что набравшую 100 тысяч подписей петицию должна рассматривать экспертная комиссия федерального уровня, утвержденная правительством России, а не рабочая группа. Кроме того, вместо «несогласования» инициативы чиновники должны были предложить другие варианты ее реализации.

Экологи направили обращение президенту РФ Владимиру Путину, в правительство, Генпрокуратуру и Совет по правам человека, в котором указали, что «непрозрачный и нелегитимный ход рассмотрения инициативы подрывает доверие общества к деятельности руководства страны».

Депутат Евгений Ступин в связи с отказом рассматривать общественную инициативу против сжигания мусора вместо его переработки напомнил, что именно ведомство Светланы Радионовой выдавал разрешение на выброс с мусоросжигательного завода №4 в Москве в атмосферу 530 тонн ядовитых веществ в год. Напомним, что этот завод принадлежит фирме «Хартия» младшего сына экс-генпрокурора России Игоря Чайки.

«Она же после катастрофы в Норильске в прошлом году полетела туда на частном самолете «Норильского никеля» - организации, вину которой она должна была доказать», - отметил депутат.

Речь идет о масштабной утечке нефтепродуктов в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю». Несколько дней бизнес и чиновники скрывали утечку 20 тысяч тонн топлива в почву и водоемы, пока об этом не узнало высшее руководство страны. Тогда же «Новая газета» сообщила, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова полетела на место аварии на частном самолете «Норникеля». Одновременно с этим ФБК Алексея Навального (внесен в реестр инагентов) опубликовало расследование о недвижимости чиновницы в Ницце, которая официально оформлена на фирму ее родителей.

Зато после критики со стороны президента Владимира Путина и оценки последствий аварии на ТЭЦ для окружающей среды (они оказались просто катастрофическими) Светлана Радионова рьяно взялась за взыскание с «Норникеля» компенсации за нанесенный ущерб.

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