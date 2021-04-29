Хабаровским пенсионерам за прививку от коронавируса подарят по десятку яиц
В Хабаровском крае решили наградить граждан старше 60 лет за прививку против коронавируса десятком куриный яиц. Видимо местные чиновники посчитали такое поощрение актуальным накануне Пасхи
Власти Хабаровского края решили присоединиться к акции властей других регионов по поощрению пенсионеров, которые согласились на вакцинацию против коронавируса.
Напомним, что ранее мэрия Москвы пообещала пожилым горожанам за прививку подарочные карты номиналом 1000 рублей, а власти Магаданской области – выплатить 1000 рублей «живыми деньгами».
В Хабаровском крае, который возглавляет Михаил Дегтярев, решили наградить граждан старше 60 лет за прививку против коронавируса десятком куриный яиц. Видимо местные чиновники посчитали такое поощрение актуальным накануне Пасхи, тем более что цены на яйца в России сильно выросли.
«Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц», - сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.