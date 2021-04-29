Участники январских протестов потребовали от властей 1,8 млн рублей за пыточные условия в спецприемнике Сахарово
Участники январских акций протеста в поддержку Алексея Навального, которые отбывали административные аресты в спецприемнике Сахарово, подали иск на 1,8 млн рублей к управлению МВД по Москве
Участники январских акций протеста в поддержку Алексея Навального, которые отбывали административные аресты в спецприемнике Сахарово, подали иск на 1,8 млн рублей к управлению МВД по Москве. В такую сумму активисты оценили ущерб, нанесенным им пыточными условиями содержания.
20 задержанных участников протеста требуют от ГУМВД по Москве и начальника спецприемника в Сахарово Алексея Лагоды компенсацию за унижение под арестом их человеческого достоинства («туалет — дыра в полу, и ту снимают на видеокамеру»); невозможность помыться без наблюдения сокамерников или полиции через установленные камеры; отказ в оказании им медицинской помощи; отсутствие средств гигиены («простыни вместо туалетной бумаги»); недопуск в библиотеку и нехватку спальных мест («лежали на куртках на полу»).
Юрист проекта «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов сообщил «Коммерсанту», что к иску присоединились 20 человек, хотя на пыточные условия содержания жаловались 213 человек. Если все они присоединятся к иску, то сумма требований вырастет до 19 млн рублей.