Росгвардия потратит 84 млн рублей на закупку бронежилетов и шлемов
Росгвардия потратит 84 млн рублей из государственного бюджета на закупку для сотрудников более 2 тысяч бронежилетов, защитных шлемов и другой экипировки. Еще 8 млн рублей ведомств Виктора Золотова потратит на закупку нагрудных знаков «Участник боевых действий»
Росгвардия потратит 84 млн рублей из государственного бюджета на закупку для сотрудников более 2 тысяч бронежилетов, защитных шлемов и другой экипировки. Еще 8 млн рублей ведомств Виктора Золотова потратит на закупку нагрудных знаков «Участник боевых действий».
Росгвардия заказала одну тысячу комплектов бронежилетов «Кора-ВО» на 49,3 млн рублей (по 49 тысяч рублей за штуку), тысячу защитных шлемов «ЗШ-1» общей стоимостью 21 млн рублей (21 тысяча рублей за шлем), а также 100 комплектов противоударного защитного обмундирования «Пырей» на13,7 млн рублей, в которые входят противоударный шлем с защитным забралом, защитный жилет с комплексной защитой от ударов твердыми предметами и колюще-режущего оружия, противоударные щитки для защиты конечностей, огнестойкий комбинезон и комплект огнестойкого трикотажного белья, сообщает Znak.com.
Отметим, что в январе Росгвардия уже размещала госзаказ на 2,5 тысячи комплектов бронежилетов «7Б-ВВ» «с воротником и фартуком» на 175 млн рублей.