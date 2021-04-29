Навальный, Волков и Жданов стали фигурантами нового уголовного дела из-за борьбы с коррупцией
Следственные органы выделили из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) и штабов Алексея Навального новой уголовное дело по «экзотической» статье
Следственные органы выделили из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) и штабов Алексея Навального новой уголовное дело по «экзотической» статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Фигурантами этого дела стали Алексей Навальный, директор ФБК Иван Жданов и глава сети штабов политика (с сегодняшнего дня закрытых) Леонид Волков. Об этом сообщает команда Навального со ссылкой на адвокатов «Команды 29», которая представляет интересы ФБК в суде.
Соратники оппозиционера иронизируют, что дело на самом деле возбуждено по факту «преступного посягательства на права чиновников и одну личность».
«Посягательство на личность Путина и его друзей заключается в том, что ФБК и штабы годами рассказывали о его воровстве. И теперь все становится очень логично. Очевидно, что Путин и его чиновники искренне считают: воровать — это их законное право. А ФБК и штабы, когда борются с их воровством, на это право посягают. Прокуратура прямым текстом, черным по белому пишет: мы запрещаем вам бороться с коррупцией. Борьба с коррупцией, ваше участие в выборах и митингах - это экстремизм», - сообщается на сайте Алексея Навального.