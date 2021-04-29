29 апреля 2021, 11:58
Суд Лос-Анджелеса арестовал россиянина Романа Стерлингова по делу об отмывании денег
Роман Стерлингова обвиняют не только в отмывание денег, но также в осуществлении денежных переводов без лицензии и в руководстве бизнесом по переводам без лицензии
Фото: techmeme.com
Суд Лос-Анджелеса арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, которого обвиняют в отмывании денежных средств.
Стерлингова обвиняют не только в отмывание денег, но также в осуществлении денежных переводов без лицензии и в руководстве бизнесом по переводам без лицензии.
В материалах дела говорится, что россиянин являлся основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog, через который пользователи перевели 1,2 млн биткоинов с 2011 года на общую сумму около 336 млн долларов.
Американские следователи считают, что этот сервис использовался в качестве площадок теневого интернета, в том числе по продаже наркотиков.
Роману Стерлингову по законам США грозит до 10 лет лишения свободы.