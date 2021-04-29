29 апреля 2021, 11:52
Власти Магаданской области выплатят пенсионерам по тысяче рублей за прививку от COVID-19
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 по области сообщили, что власти решили финансово поддержать пожилых граждан и лиц из группы риска, которые пройдут вакцинацию
Фото: kpravda.ru
Власти Магаданской области пообещали выплатить местным жителям старше 60 лет по 1000 рублей за согласие сделать прививку от коронавирусной инфекции.
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 по области сообщили, что власти решили финансово поддержать пожилых граждан и лиц из группы риска, которые пройдут вакцинацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал столичным пенсионерам подарочные карты номиналом в 1000 рублей или промокод на аналогичную скидку, которые можно потратить в магазинах, аптеках или кафе.