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29 апреля 2021, 11:36

Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска попросил убежища в Нидерландах

Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска Александр Вильховский покинул Россию и обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить ему политическое убежище

Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска попросил убежища в Нидерландах
Фото: МБХ Медиа

Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска Александр Вильховский покинул Россию и обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Бывший координатор магнитогорского штаба Алексея Навального Тимофей Филатов сообщил «МБХ медиа», что сейчас активист находится в иммиграционной тюрьме. Ему предстоит доказать, почему ему необходимо политическое убежище.

Ранее Александр Вильховский сообщил в соцсети, что после акций в поддержку Алексея Навального на него и членов его семьи оказывалось давление со стороны силовиков (полицейские даже приходили в школу к младшей сестре активиста). По этой причине он решил уехать из России.

Напомним, что в ближайшие дни суд по требованию прокуратуры Москвы может признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

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