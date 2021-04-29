Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска попросил убежища в Нидерландах
Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска Александр Вильховский покинул Россию и обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить ему политическое убежище
Сторонник Алексея Навального из Магнитогорска Александр Вильховский покинул Россию и обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить ему политическое убежище.
Бывший координатор магнитогорского штаба Алексея Навального Тимофей Филатов сообщил «МБХ медиа», что сейчас активист находится в иммиграционной тюрьме. Ему предстоит доказать, почему ему необходимо политическое убежище.
Ранее Александр Вильховский сообщил в соцсети, что после акций в поддержку Алексея Навального на него и членов его семьи оказывалось давление со стороны силовиков (полицейские даже приходили в школу к младшей сестре активиста). По этой причине он решил уехать из России.
Напомним, что в ближайшие дни суд по требованию прокуратуры Москвы может признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.