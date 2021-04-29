Управделами президента потратит 42 млн рублей на закупку орденов и медалей
Ведомство закупает пять орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени по 56 340 рублей за каждый, пять орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени по 43 800 рублей, 40 орденов Александра Невского по 46 920 рублей за штуку и 150 орденов Почета по 9 108 рублей
Управление делами президента России 22 апреля заключило несколько госконтрактов на закупку орденов и медалей общей стоимостью 42,2 млн рублей.
Ведомство закупает пять орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени по 56 340 рублей за каждый, пять орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени по 43 800 рублей, 40 орденов Александра Невского по 46 920 рублей за штуку и 150 орденов Почета по 9 108 рублей.
В списке закупок также 18 орденов «Родительская слава», 1200 медалей «За отвагу», 2500 медалей Суворова, 1800 медалей Жукова, 400 медалей Нестерова, 50 медалей Ушакова, 674 медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 36 медалей ордена «Родительская слава», сообщают «Открытые медиа».
Самые престижные награды из этого списка – ордена «За заслуги перед Отечеством» - президент Владимира Путин обычно вручает высокопоставленным чиновникам или крупным бизнесменам.
Так, в прошлом году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил бывший премьер-министр, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил сын главы «Роснефти» 26-летний Иван Сечин.
В этом году президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени певца Юркисса (настоящее имя Юрий Киселев), который приходится сыном владельцу «Русской медиагруппы» Владимиру Киселеву. Последний является другом Владимира Путина.
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.