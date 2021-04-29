Петербургская полиция возбудила уголовное дело из-за граффити с Алексеем Навальным
Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту граффити, которое появилось утром 28 апреля на одном из зданий в Пушкарском саду. Речь идет о граффити с изображением оппозиционера Алексея Навального
Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту граффити, которое появилось утром 28 апреля на одном из зданий в Пушкарском саду. Речь идет о граффити с изображением оппозиционера Алексея Навального и надписью «Герой нашего времени».
Рисунок был оперативно закрашен сотрудниками коммунальных служб, а теперь стало известно о возбуждении дела по статье «Политический вандализм», сообщает ИА «Агентство журналистских расследований».
Есть в деле подозреваемые, не сообщается. Статья «Политический вандализм» предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Издание «Mash на Мойке» в свою очередь сообщает, что утром 29 апреля на этом же месте появилась надпись «Выбирай правильных героев. Думай своей головой».
Кроме того, в Петроградском районе появилось новое граффити. На этот раз с сотрудником силовых структур и подписью «Герой нашего времени».