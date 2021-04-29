В Туркменистане власти запретили очереди перед магазинами. Они портят имидж страны
Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухаммедов, чтобы избавиться от очередей, просто запретил гражданам собираться перед магазинами в Ашхабаде
Власти Туркменистана объявили войну очередям перед государственными магазинами, которые «дискредитируют имидж» страны и ее руководства.
«Радио Азатлык» (признано иноагентом) сообщает, что сын президента Туркменистана Сердар Бердымухаммедов, чтобы избавиться от очередей, просто запретил гражданам собираться перед магазинами в Ашхабаде.
Теперь для посещения магазина нужно заранее зарегистрироваться. Причем за покупками приходить нужно только в назначенное время после звонка продавца.
В Туркменабаде очереди запретили не полностью - у входа могут одновременно находиться не более четырех человек. Остальные граждане вынуждены прятаться в подъездах соседних домов и ждать, пока не подойдет их очередь.
Граждане Туркменистана вынуждены с утра выстраиваться в очереди перед государственными магазинами, чтобы купить субсидированные товары, которые продаются по установленной государством цене.