Владелец аэропорта «Внуково» предупредил о дальнейшем росте цен на авиабилеты
Совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты. Подорожают даже билеты на те направления, которые до этого подешевели
Совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты. Подорожают даже билеты на те направления, которые до этого подешевели.
В беседе с РБК Виталий Ванцев заявил, что подешевевшие в прошлом году авиабилеты к лету текущего года вернутся на уровень 2019 года, после чего продолжат дорожать.
Бизнесмен отметил, что лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным самолетам номинированы в долларах, а курс рубля относительно доллара упал на 15–20%. Одновременно с этим выросли цены на авиационное топливо.
«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно - либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», - заявил глава «Внуково».
При этом, отметил г-н Ванцев, повышать стоимость авиабилетов нужно очень осторожно, чтобы пассажиропоток резко не сократился.