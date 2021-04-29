29 апреля 2021, 08:13
Производители предупредили о росте цен на газированные напитки
Производители предупредили о росте цен на безалкогольные напитки, в том числе газировку, из-за борьбы с контрафактной бутилированной воды. Подорожание может составить 10-15%
Фото: vodainfo.com
Производители предупредили о росте цен на безалкогольные напитки, в том числе газировку, из-за борьбы с контрафактной бутилированной воды. Подорожание может составить 10-15%.
В Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) сообщили, что рост цен на безалкогольные напитки также спровоцируют введение маркировки, валютные колебания и введение ответственности производителей за утилизацию упаковки.
Союзнапитки предлагают властям вводить маркировку поэтапно, чтобы избежать резкого скачка цен на газировку и соки. Так, с 1 марта 2022 года маркировка должна быть введена только для лечебной минеральной воды, с 1 сентября 2022 года — для лечебно-столовой и столовой, а с 1 марта 2023 — для питьевой.