Полиция начала проверку в отношении журналиста Алексея Пивоварова из-за лицензии на оружие
Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении известного журналиста и ведущего YouTube-проекта «Редакция» Алексея Пивоварова из-за документов на газовый пистолет
Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении известного журналиста и ведущего YouTube-проекта «Редакция» Алексея Пивоварова из-за документов на газовый пистолет.
В полиции заявили, что проверка в отношении Алексея Пивоварова проводится по материалам Росгвардии. Ранее ведомство Виктора Золотова выяснило, что журналист якобы использовал поддельную медицинскую справку для получения лицензии на оружие.
Источник ТАСС сообщил, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала все разрешительные документы журналиста на оружие.
Алексей Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что с 2008 года он владеет газовым пистолетом, который был зарегистрирован в соответствии с законом, однако до сих пор никаких претензий к нему со стороны силовых ведомств не было. В последний раз он продлевал лицензию в 2018 году и сдал все необходимые документы в Росгвардию.
По словам журналиста, он может «только догадываться», почему эта тема возникла спустя три года после продления лицензии на оружие.