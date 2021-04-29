29 апреля 2021, 04:26
Турция получит 50 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»
Турция подписала соглашение с Россией на поставку вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что страна получит 50 млн доз препарата
Фото: m.tvzvezda.ru
Турция подписала соглашение с Россией на поставку вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что страна получит 50 млн доз препарата.
В настоящее время «Спутник V» проходит финальную стадию тестирования для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Первые поставки российской вакцины ожидаются в мае, сообщает Reuters.
Помимо этого, Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве «Спутника V» на территории Турции.
Напомним, что в Турции в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 29 апреля по 17 мая действует жесткий карантин.