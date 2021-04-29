Россия заявила Комитету министров Совета Европы о невозможности отменить приговор по делу «Ив Роше»
Минюст России направил в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) отчет об индивидуальных мерах, принятых во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», в котором говорится об отсутствии намерений пересматривать приговор оппозиционеру
Минюст России направил в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) отчет об индивидуальных мерах, принятых во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», в котором говорится об отсутствии намерений пересматривать приговор оппозиционеру.
Напомним, что в 2017 году ЕСПЧ признал приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу «Ив Роше» неправосудным. Тогда политик был осужден на 3,5 года условно, а его брат получил 3,5 года колонии. Российские суды отказались пересматривать дело братьев Навальных в соответствии с решением Страсбургского суда. Более того, оппозиционеру увеличили испытательный срок по делу, что позволило российским властям в начале 2021 года изменить условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный.
Власти воспользовались тем, что Алексей Навальный после отравления боевым ядом «Новичок» находился на лечении и реабилитации в Германии, куда он был транспортирован в состоянии комы. ФСИН обвинила политика в том, что он не отмечался в комиссии, и потребовала отправить его в колонию. Суд требование ведомства удовлетворил и назначил Навальному 2,5 года лишения свободы.
В феврале 2021 года Минюст России заявил об исполнении решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше» и выплатил Навальному присужденную компенсацию, однако Верховный суд оставил приговор без изменения.
Комитет министров Совета Европы в марте 2021 года не признал решение исполненным и призвал Россию принять все возможные меры для отмены приговора Алексею Навальному.
Теперь этот вопрос будут рассматривать на заседании Комитета министров СЕ в июне, сообщают «Открытые медиа».