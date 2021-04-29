Сенатор-миллиардер Сулейман Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей по случаю Рамадана
Член Совета Федерации от республики Дагестан и миллиардер Сулейман Керимов выплатит из личных средств по 20 тысяч рублей некоторым семьям в честь священного для мусульман месяца Рамадан
Член Совета Федерации от республики Дагестан и миллиардер Сулейман Керимов выплатит из личных средств по 20 тысяч рублей некоторым семьям в честь священного для мусульман месяца Рамадан.
Выплаты получат семьи из «родного для миллиардера» Докузпаринского района, родного для его супруги Сулейман-Стальского района, «любимого для него» Дербента и Дербентского района, а также села Салта, которое бизнесмен считает своей малой родиной, сообщил помощник Сулеймана Керимова Хизри Абакаров.
«Керимовские» выплаты также получат семьи с «особенными» детьми.
По данным делового журнала Forbes, Сулейман Керимова в 2020 году стал самым разбогатевшим миллиардером. Доход сенатора вырос на 11,5 млрд долларов. Общее состояние семьи Сулеймана Керимова оценивается в 20,91 млрд долларов.