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29 апреля 2021, 02:09

Глава Минэкономразвития предложил Росстату изменить методику подсчета доходов граждан

Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Росстат, который входит в структуру ведомства, «модернизировать» методологию сбора данных о реальных доходах россиян

Глава Минэкономразвития предложил Росстату изменить методику подсчета доходов граждан
Фото: ТАСС

Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Росстат, который входит в структуру ведомства, «модернизировать» методологию сбора данных о реальных доходах россиян.

Министр посетовал на постоянные расхождения между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными. Г-н Решетников заявил, что любая информация о доходах россиян всегда привлекает пристальное внимание, поэтому методологию подсчета нужно изменить, сообщает ТАСС.

По словам Максима Решетникова, МЭР сравнивает данные об оборотах контрольно-кассовой техники, о полученных в казну налогах, НДФХ и других индикаторах, однако граждане сравнивают эти данные со своими зарплатами, отмечают разницу между ними и поэтому считают, что официальная статистика неправдоподобна.

Отметим, что в 2018 году Росстат уже менял методику подсчета доходов населения из-за ухудшения финансового положения граждан, после чего к заработкам россиян за четыре года добавили 1,75 трлн рублей, а падение доходов сократилось с 10,2% до 8,3%.

Данные о динамике реальных доходов населения за первый квартал 2021 года Росстат пока не опубликовал. Обнародование статистики было отложено на период после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

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