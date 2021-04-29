Два активиста Либертарианской партии покинули Россию из-за политического давления
Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Ярослав Конвей и пресс-секретарь партии Александр Гуд покинули Россию из-за преследования по политическим мотивам
Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Ярослав Конвей и пресс-секретарь партии Александр Гуд покинули Россию из-за преследования по политическим мотивам. Об отъезде либертарианцев рассказал «Новой газете» пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин.
Активисты сообщили, что опасаются политического давления и призыва в армию «одним днем».
Ярослав Конвей уехал в Грузию после получения повестки в военкомат и задержания, после которого силовики спрашивали его о терроризме и экстремизме. Активист опасался, что его могут отправить в армию «одним днем», как это было сделано с соратником Алексея Навального Русланом Шаведдиновым. Последнего похитили силовики, после чего он нашелся уже в качестве рядового российской армии в военной части на Новой земле. Шаведдинов отслужил год и вернулся домой в конце 2020 года.
Александр Гуд сейчас находится в «безвременном отъезде» в Армении и возвращаться не планирует
Ранее на 9 суток был арестован член Либертарианской партии и председатель «Гражданского общества» Михаил Светов. Ему вменили призыв к участию в акции в поддержку Алексея Навального 23 января и публикацию анонса акции солидарности с оппозиционером 21 апреля. Перед этим силовики провели обыск по месту жительства Светова.