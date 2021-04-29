Кипр выдал России беглого экс-главу «Экопромбанка». На родине он обвиняется в растрате
Власти Кипра экстрадировали в Россию бывшего главу правления «Экопромбанка» Андрея Туева, которого обвиняют в растрате и злоупотреблении полномочиями. Информацию о выдаче беглого банкира подтвердили в Генпрокуратуре
Власти Кипра экстрадировали в Россию бывшего главу правления «Экопромбанка» Андрея Туева, которого обвиняют в растрате и злоупотреблении полномочиями. Информацию о выдаче беглого банкира подтвердили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2013 года Андрей Туев заключил кредитный договор без обеспечения с подставной компанией ООО «Рейс», что повлекло причинение ущерба банку в размере 240 млн рублей.
Банкира Туев и его заместителя также обвиняют в том, что они в интересах ООО «Магнит-Инвест», не выполнившего условия по возврату денег по кредитному договору на сумму более 260 млн рублей, вывели из состава обеспечения этого договора объекты недвижимости на сумму залога. В итоге компания не выполнила обязательства перед банком, что привело к его банкротству и последующей ликвидации.
Андрей Туев сбежал на Кипр, где был арестован по запросу российских властей.