Россия направила гуманитарную помощь Индии из-за «коронавирусной катастрофы»
Президент России Владимир Путин распорядился предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране. Напомним, что в Индии ежедневно выявляют по 340-350 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Президент России Владимир Путин распорядился предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране. Напомним, что в Индии ежедневно выявляют по 340-350 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
В Кремле сообщили, что самолеты МЧС России доставят в Индию 22 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппаратов ИВЛ, медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок противовирусного препарата фавипиравир под торговыми марками «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир», сообщает РИА Новости.
Первый самолет с гуманитарной помощью от России вылетел в Индию 28 апреля из подмосковного аэропорта «Жуковский».
В Индии коронавирусная инфекция сейчас распространяется очень высокими темпами. За последнюю неделю страна вышла на второе место по общему числу заболевших (17,9 млн человек), а в последние несколько дней там регистрировали более 350 тысяч новых заразившихся в сутки.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали темпы роста заболеваемости в Индии ошеломительными и беспрецедентными.