29 апреля 2021, 00:06
Европарламент предложил отключить Россию от системы SWIFT из-за «агрессии» в сторону Украины
Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Помимо этого, депутаты Европарламентв предлагают отказаться от российских нефти и газа
Фото: byrich.ru
Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Помимо этого, депутаты Европарламентв предлагают отказаться от российских нефти и газа, а также остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Перечисленные санкции Евросоюз введет, если российские власти продолжат «свою агрессию на Украине», в частности наращивать свое военное присутствие возле границ.
По данным РИА Новости, отдельным пунктом в резолюции значится предложение вводить отдельные санкции в отношении российских олигархов из-за коррупции.