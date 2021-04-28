ФБК рассказал об огромных зарплатах сотрудников государственного телеканала RT
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК включен в реестр иностранных агентов) раскрыл доходы сотрудников государственного международного телеканала RT (Russia Today)
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК включен в реестр иностранных агентов) раскрыл доходы сотрудников государственного международного телеканала RT (Russia Today).
По данным ФБК, который ссылается на штатное расписание медиахолдинга и другие источники, бывшая сотрудница радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева в RT зарабатывает 368 тысяч рублей в месяц. При этом работа Рябцевой заключается в написании 2-3 колонок для сайта RT и в ведении личного канала в Telegram. Больше половины написанных журналисткой постов посвящены Алексею Навальному и ФБК.
Телеграм-блогер Станислав Яковлев (Ortega) зарабатывает 420 тысяч рублей в месяц. На сайте RT его материалов нет, зато половина его постов в Telegram написаны о Навальном и его фонде.
Публицист Максим Коненко, который за месяц пишет не более одной статьи и иногда появляется в эфирах RT в качестве эксперта, получает от телеканала примерно 540 тысяч рублей в месяц.
Бывшая журналистка независимого портала Znak.com Екатерина Винокурова а пропагандистском СМИ теперь зарабатывает 370 тысяч рублей в месяц.
Телеканал RT финансируется за счет федерального бюджета, а его главным редактором является Маргарита Симоньян. Ранее The Insider сообщал, что официальная зарплата Маргариты Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, а в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) - 16 млн рублей.
«Я не знаю, дорогие друзья, как вы будете с этим жить. Но авторы помойных телеграм каналов типа Ортеги и Кононеко (с тремя калеками в подписчиках) зарабатывают по полмиллиона рублей в месяц. И платит их Маргарита Симоньян. Из российского бюджета. Вот где настоящий экстремизм», - прокомментировала материала о зарплатах в RT руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих.