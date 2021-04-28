МГТУ имени Баумана пожаловался в ФАС на тендер московских властей под конкретного подрядчика
Тендер на создание системы ДЭГ объявил Департамент конкурентных закупок Москвы, а техзадание подготовил отвечающий за онлайн-голосование Департамент информационных технологий (ДИТ). Стоимость контракта составляет 269,5 млн рублей
МГТУ имени Баумана обратилось в УФАС по Москве с жалобой на тендер, посвященный созданию системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Тендер на создание системы ДЭГ объявил Департамент конкурентных закупок Москвы, а техзадание подготовил отвечающий за онлайн-голосование Департамент информационных технологий (ДИТ). Стоимость контракта составляет 269,5 млн рублей.
Университет планировал принять участие в аукционе, но обратил внимание на невозможность исполнения данного контракта из-за неточных формулировок в техзадании, а также многочисленных противоречий федеральному закону «О госзакупках».
Например, в нескольких пунктах технического задания ДИТ ссылается на некое «частное техническое задание», которое в документации к закупке отсутствует. При этом в нем должны отражаться многие технические детали, без которых невозможно оценить объем работ и их стоимость, а значит невозможно подать заявку на участие в конкурсе.
Эксперты отмечают, что отсутствие ряда технических подробностей в тендерной документации и отказ в их предоставлении может означать, что техзадание было подготовлено специально под конкретного подрядчика.