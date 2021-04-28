В Волгоградской области плотину за 169 млн рублей прорвало после первого паводка
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области плотину на ерике Каширин, построенную за 169 млн рублей, прорвало после первого же паводка. В связи с происшествием прокуратура региона начала проверку эффективности расходования бюджетных средств
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области плотину на ерике Каширин, построенную за 169 млн рублей, прорвало после первого же паводка. В связи с происшествием прокуратура региона начала проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на возведение плотины.
Как сообщает «СоцИнформБюро», данное гидротехническое сооружение было сдано в эксплуатацию в декабре 2020 года. Власти заявляли, что эта плотина будет обеспечивать водой сеть водоемов в пойме во время паводков.
Строительством плотины занималось АО «Группа компаний ЕКС» из Ярославской области, а авторский надзор за строительством переливной плотины осуществляло АО «Волговодпроект». Это же предприятие занималось разработкой проектной документации по строительству плотины. Общая стоимость объекта составила 169 млн рублей.
Ерик Каширин является основным водным объектом Каширинского тракта, который питает 80 процентов Волго-Ахтубинской поймы.