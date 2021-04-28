Дмитрий Песков заявил, что «рынок переживет» закрытие «Медузы» из-за статуса инагента
Администрация президента России не расстроится, если издание «Медуза» прекратит свое существование после внесения в реестр иностранных агентов. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что медиарынок «переживет исчезновение любого СМИ»
Администрация президента России не расстроится, если издание «Медуза» прекратит свое существование после внесения в реестр иностранных агентов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что медиарынок «переживет исчезновение любого СМИ».
«Мы с глубоким уважением относимся к каждому СМИ, ценим профессионализм журналистов каждого СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться, давайте будем откровенны», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит «Дождь».
Одновременно с этим представитель Кремля заявил, что признание того или иного СМИ «иностранным агентом» не ограничивает и не запрещает его деятельность.
Напомним, что Минюст России 23 апреля включил «Медузу» и «Первое антикоррупцио СМИ» (ПАСМИ) в реестр «иностранных агентов». На каком основании эти СМИ были признаны «инагентами», не сообщается.
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что признание «инагентом» лишает издание возможности полноценно заниматься журналистикой и ставит авторов под угрозу быть признанными физлицами-инагентами.
«Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить «Медузу». Впервые за нашу историю у нас нет четкого плана действий. (…) Мы действительно не знаем, что делать дальше», - говорится в заявлении редакции.