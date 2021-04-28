28 апреля 2021, 14:59
В Мурманске неизвестные обстреляли окна штаба Алексея Навального
Координатор штаба Виолетта Грудина рассказала, что сначала она обнаружила в своем почтовом ящике мишень, а когда пришла в штаб, то увидела расстрелянные окна
Фото: СеверПост
В Мурманске неизвестные произвели стрельбу по окнам офиса местного штаба Алексея Навального.
Координатор штаба Виолетта Грудина рассказала «МБХ медиа», что сначала она обнаружила в своем почтовом ящике мишень, а когда пришла в штаб, то увидела расстрелянные окна.
Сотрудники мурманского штаба вызвали на место происшествия полицию. Было ли возбуждено по данному факту уголовное дело, не сообщается.
Ранее в почтовых ящиках дома, в котором живет Виолетта Грудина, появились листовки, в которых неизвестные обвинили активистку в бандитизме и совращении детей.
По факту клеветы в листовках местные полицейские не стали возбуждать дело, заявив, что установить виновника «не представляется возможным».