Курганского депутата «с позором» исключат из «Единой России» из-за жестокой охоты на волков
Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что Дениса Хахалова исключат из партии «с позором». Также Хинштейн пообещал направить в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку действий курганского депутата
Депутата Курганской областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова, который стал участником жестокой охоты на волков, исключат из партии.
Заместитель секретаря «ЕР» и депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что Дениса Хахалова исключат из партии «с позором». Также Хинштейн пообещал направить в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку действий курганского депутата на предмет наличия признаков составов уголовного преступления.
Ранее в полицию по этому вопросу уже обратился Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Чиновники просят провести проверку в отношении охотников в рамках статей УК РФ о незаконной охоте и жестоком обращении с животными.
По данным департамента, в феврале 2021 года депутат Денис Хахалов, егерь Верхнетеческого охотхозяйства Ермек Сулейманов и другие граждане охотились на волков на территории Шутинского охотхозяйства Катайского района, не имея разрешения на отстрел животных. Охотники выложили в интернет видео, на котором они переезжают волка на снегоходе, а затем засовывают в пасть раненому животному ружье. Всего на этой охоте были убиты четыре волка.
Денис Хахалов заявил порталу Znak.com, что охота велась на территории соседней Свердловской области в Камышловском охотхозяйстве, а все документы у него были в полном порядке.