В Оренбурге мотоциклист взыскал с мэрии 500 тысяч рублей за яму на дороге
Осенью 2020 года местный житель на своем мотоцикле Harley-Davidson угодил в дорожную яму на улице Казаковская и повредил транспортное средство. Тогда он решил взыскать ущерб с администрации Оренбурга
Мотоциклист из Оренбурга отсудил у местных властей 500 тысяч рублей за яму на дороге.
Осенью 2020 года местный житель на своем мотоцикле Harley-Davidson угодил в дорожную яму на улице Казаковская и повредил транспортное средство. Тогда он решил взыскать ущерб с администрации Оренбурга.
Ленинский райсуд в рамках разбирательства назначил экспертизу, которая подтвердила, что яма на проезжей части была больше предельного значения ГОСТ. Также было установлено, что спорный участок дороги относится к зоне ответственности управления строительства и дорожного хозяйства (УСДХ) мэрии города.
Иск мотоциклиста о возмещении ущерба был удовлетворен частично. С чиновников взыскали 519 200 рублей, а также расходы по оценке ущерба, оплате услуг представителя и госпошлины, сообщают «Известия».