Прокуратура Болгарии рассказала о причастности россиян к взрывам на оружейных складах с 2011 по 2022 гг
Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых российских граждан в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву. Взрывы были осуществлены в период с 2011 по 2020 гг
Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых российских граждан в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву. Взрывы были осуществлены в период с 2011 по 2020 гг.
Представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что во всех четырех взрывах на оружейных складах есть общие черты. Там была уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину.
«На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», - заявила представитель прокурора, слова которой приводит ТАСС.
Спецслужбы также установили, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов, а также к дате отравления Емельяна Гебрева нервнопаралитическим веществом (покушение на бизнесмена было совершено в 2015 году).
Напомним, что ранее власти Чехии обвинили сотрудников ГРУ в организации взрыва на складе в Врбетице в 2014 году, на котором хранилось оружие фирмы Гебрева. Болгарский бизнесмен занимался поставкой боеприпасов на Украину во время военного конфликта на Донбассе.