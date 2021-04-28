28 апреля 2021, 12:57
Челябинская полиция потребовала от организаторов протестных акций 2 млн рублей
ГУ МВД по Челябинской области направило в суд иск к организаторам акций в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января 2021 года. Полицейские требуют от них возместить региональному бюджету 2 млн рублей
Фото: 74.ru
ГУ МВД по Челябинской области направило в суд иск к организаторам акций в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января 2021 года. Полицейские требуют от них возместить региональному бюджету 2 млн рублей, которые якобы были потрачены на выплаты сотрудникам за дежурство в нерабочее время.
Ответчиками по иску являются пять человек, которых силовики считают организаторами протестных акций, сообщает «Интерфакс».
В ГУ МВД пояснили, что для обеспечения охраны порядка во время массовых акций были привлечены значительные силы и технические средства. Затраты бюджета на это составили около 2 млн рублей.