28 апреля 2021, 12:52
Россия выслала из страны сотрудников посольств Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии
Российские власти в среду, 28 апреля, объявили о высылке дипломатов из стран Прибалтики и Словакии. Ранее эти страны объявили несколько сотрудников российских посольств персонами нон грата из солидарности с Чехией
Фото: horosho-tam.ru
Российские власти в среду, 28 апреля, объявили о высылке дипломатов из стран Прибалтики и Словакии. Ранее эти страны объявили несколько сотрудников российских посольств персонами нон грата из солидарности с Чехией.
В заявлении МИД России говорится, что территорию страны должны в ближайшее время покинуть три сотрудника посольства Словакии, два сотрудника посольства Литвы и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.
Напомним, ранее Литва, Латвия, Эстония и Словакия объявили о высылке российских дипломатов. Таким образом власти указанных стран решили проявить солидарность с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.