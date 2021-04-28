Ряд российских регионов продлили майские выходные еще на 1-2 дня
Так, власти Адыгеи, Ставропольского края, Краснодарского края, Пензенской и Саратовской областей объявили выходным днем 11 мая, поскольку в этот день православные отмечают Радоницу
Ряд российских регионов продлили 10-дневные майские выходные, объявленные президентом, еще на 1-2 дня.
Так, власти Адыгеи, Ставропольского края, Краснодарского края, Пензенской и Саратовской областей объявили выходным днем 11 мая, поскольку в этот день православные отмечают Радоницу.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что в подконтрольном ему регионе Радоница является выходным днем с 2016 года. «Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей - давняя народная традиция», - отметил чиновник.
Российские мусульмане также получат дополнительный выходной. В Адыгее, Башкирии и Татарстане нерабочим будет 13 мая, так как на эту дату выпал праздник Ураза-Байрам.
Напомним, ранее Владимира Путин объявил рабочие дни между майскими праздниками выходными. Такое решение было принято для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.