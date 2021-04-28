Российских законодателей уличили в использовании пиратского ПО
Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин сообщил, что в документе «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности», размещенном на сайте правительства, обнаружилась метка, указывающая на пиратскую версию MS Office
Российские государственные органы используют пиратское программное обеспечение для создания официальных документов, в том числе и законопроектов.
Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин сообщил в Telegram, что в документе «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности», размещенном на сайте правительства, обнаружилась метка, указывающая на пиратскую версию MS Office.
«Я бы сказал, что смешно, не будь это так грустно», - отметил эксперт.
Иван Бегтин сообщил, что давно не занимался этой темой, так как считал, что все уже избавились от пиратского ПО, перешли на облачную версию MS Office или на «импортозамещенные продукты». Однако выяснилось, что государственные органы еще используют пиратское программное обеспечение.