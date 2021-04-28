Bloomberg сообщил о начале третьей волны коронавируса в России
В России началась третья волна коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной статистики правительства. При этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о снижении заболеваемости
В России началась третья волна коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной статистики правительства. При этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о снижении заболеваемости.
Bloomberg в своей статье не приводит конкретные данные по количеству заражений из правительственной статистики, но сообщает, что оптимистичные заявления Кремля о победе над коронавирусом привели к низкому спросу на вакцину среди населения. Многие россияне считают, что эпидемиологическая ситуация улучшилась, поэтому делать прививку необязательно.
Российские власти данные Bloomberg о наступлении третьей волны пандемии пока не прокомментировали.
По данным оперштаба на утро 28 апреля, в России за прошедшие сутки выявили 7 848 новых случаев заражения COVID-19. При этом власти объявили выходные дни с 1 по 10 мая для предотвращения роста заболеваемости.