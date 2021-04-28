Евросоюз осудил репрессии в отношении ФБК и штабов Алексея Навального
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил российские власти за репрессии в отношении связанных с Алексеем Навальным организаций
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил российские власти за репрессии в отношении связанных с Алексеем Навальным организаций. Напомним, что сейчас суд рассматривает иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) и региональных штабов политика экстремистскими организациями.
В заявлении Жозепа Борреля говорится, что приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем Навальным организаций противоречит международным обязательствам России.
«Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав», - заявил политик.
Напомним, что в связи с подачей иска о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, штабы политика объявили о приостановке своей деятельности и заморозке своих аккаунтов в соцсетях.
Еще до вынесения решения ФБК и штабам запретили организовывать митинги, публиковать антикоррупционные расследования и вести финансовую деятельность, в частности, собирать пожертвования.